Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse könnte es mit dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157) weiter nach oben gehen. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Der Goldpreis konnte sich im Mai in einer ersten geradlinigen Aufwärtsbewegung von den Ausverkaufstiefs der vorherigen Baisse bei 1.780 USD erholen und zügig bis an den Widerstand bei 1.875 USD klettern. Dort setzte Anfang Juni eine kurze Korrektur ein, die von der Käuferseite am vergangenen Freitag Nachmittag mit einer massiven Kaufwelle beendet wurde. Dabei stieg Gold binnen drei Stunden von 1.824 bis 1.875 USD an. Im heutigen frühen Handel wird dieser starke bullische Konter leicht korrigiert.