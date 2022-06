13.06.2022 - GBC Managementinterview mit Rudolf Witt, Vorstand der SBF AG

'Mittelfristig soll der Umsatz auf über 100,0 Mio. Euro ansteigen bei einer EBITDA-Marge von mindestens 15,0 %.'



Die SBF-Gruppe (SBF) ist ein börsennotierter Anbieter von LED- Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, den öffentlichen Sektor (Kommunen, Deutsche Bahn etc.) und die Industrie. Mit dem Fokus auf energieeffiziente LED-Beleuchtung profitiert SBF von den Megatrends Klimaschutz sowie Urbanisierung und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten. Im Geschäftsfeld 'Schienenfahrzeuge' ist SBF ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller. Starke Technologiekompetenz, hohe Wertschöpfungstiefe und maßgeschneiderte Kundenlösungen sind die Basis für eine führende Marktposition. Im Geschäftsfeld 'Öffentliche Beleuchtung und Industrie' bietet SBF smarte und energieeffiziente LED-Systeme zur Beleuchtung von bspw. Straßen, Bahnhöfen, öffentlichen Gebäuden oder Industriehallen.



Nachdem SBF kürzlich die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr 2021 bekanntgegeben hat, haben wir die Chance genutzt und mit Herrn Rudolf Witt, Vorstand der SBF AG, ein Managementinterview durchgeführt. Im besonderen Fokus des Interviews stand die bisherige Geschäftsentwicklung, die aktuelle Strategie der Gesellschaft und die Perspektiven des Unternehmens.

GBC: Der weltweite Bahntechniksektor gilt allgemein als nachhaltiger Wachstumsbereich, der zuletzt eine regelrechte 'Renaissance' erlebt hat. Neben den langfristig wirkenden Megatrends, wie bspw. Urbanisierung oder Bevölkerungs-/Wirtschaftswachstum, wurde dieser Sektor in der jüngsten Vergangenheit vor allem durch umwelt- und klimapolitische Bestrebungen von Staaten sowie öffentlichen Organisationen zusätzlich beflügelt. Wie schätzen Sie aktuell die Marktbedingungen und das Marktumfeld für Ihr Unternehmen ein? Gehen Sie davon aus, dass das Branchenwachstum auch langfristig anhalten wird?