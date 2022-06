Nach dem Abverkauf am Freitag aufgrund der höher als erwarteten US-Inflation geht es heute weiter bei fast allen Asset-Klassen (Aktien, Bitcoin, Yen, Währungen der Emerging Markets) weiter nach unten: heute morgen vor allem der Nasdaq-Future besonders schwach, weil die Fed auf die zu hohe Inflation reagieren muß und daher die US-Renditen weiter steigen (10-jährige US-Anleihenrendite jetzt an der neuralgischen Marke von 3,20%). Mit der Inflation bekommen die Notenbanken nun die Quittung für ihre Liquiditätsorgie und müssen hart auf die Bremse treten. Damit sind jetzt auch die zwei zentralen bullischen Narrative implodiert: die Hoffnung auf Peak Inflation und der Glaube an ein soft landing der US-Wirtschaft. Für Nasdaq und S&P 500 ist nun entscheidend, ob die Mai-Tiefs halten..

Hinweise aus Video:

