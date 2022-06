WIESBADEN (ots) - Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk, 1. Quartal 2022



Im 1. Quartal 2022 sind die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk inDeutschland gegenüber dem von der Corona-Pandemie geprägten 1. Quartal 2021 um16,0 % gestiegen. Dieser Anstieg ist vor dem Hintergrund der Preissteigerungenin den vergangenen Monaten zu betrachten. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren Ende März 2022 imzulassungspflichtigen Handwerk jedoch 0,7 % weniger Personen tätig als Ende März2021.Umsatzplus von 36,8 % in den Handwerken für den privaten BedarfIn allen Gewerbegruppen und allen Gewerbezweigen des zulassungspflichtigenHandwerks wurden im 1. Quartal 2022 höhere Umsätze als im Vorjahresquartalerwirtschaftet.Den stärksten Umsatzzuwachs verzeichneten die Handwerke für den privaten Bedarfmit +36,8 %. Hierzu trugen besonders die Friseurunternehmen (+62,9 %) bei, dieim Vorjahresquartal noch stark von den Corona-Einschränkungen betroffen waren.Es ist daher davon auszugehen, dass es sich bei den aktuellen Umsatzsteigerungenum Erholungseffekte handelt. Aber auch die Preissteigerungen in denzurückliegenden Monaten haben zu dem Umsatzzuwachs beigetragen. ImBauhauptgewerbe (+26,0 %), Ausbaugewerbe (+15,0 %), Handwerk für dengewerblichen Bedarf (+14,5 %) und Kraftfahrzeuggewerbe (+14,2 %) gab esebenfalls zweistellige Umsatzsteigerungen. Im Gesundheitsgewerbe (+9,0 %) undLebensmittelgewerbe (+8,0 %) fielen die Umsatzzuwächse etwas schwächer aus. Dieslag an den verhältnismäßig moderateren Entwicklungen bei den Gewerbezweigen derZahntechniker (+2,8 %) und Fleischer (+2,6 %).Beschäftigungsrückgang am deutlichsten in den Handwerken für den privaten BedarfIn sechs von sieben Gewerbegruppen waren Ende März 2022 weniger Personen tätigals Ende März 2021. Die Beschäftigung nahm in den Handwerken für den privatenBedarf mit -5,8 % am stärksten ab. Hauptgrund für diese Entwicklung ist derRückgang bei den Friseurunternehmen (-7,1 %). Nur im Gesundheitsgewerbe stiegdie Beschäftigung geringfügig um 0,1 %.Methodische Hinweise:Die vorläufigen Ergebnisse des 1. Quartals 2022 basieren auf der Novellierungder Handwerksordnung im Jahr 2021. Im zulassungsfreien Handwerk wurden diebisher eigenständigen Gewerbezweige Drucker, Siebdrucker und Flexografen unterdem Gewerbezweig Print- und Medientechnologen zugsammengefasst. Zusätzlich istder Gewerbezweig Kosmetiker nunmehr Bestandteil des zulassungsfreien Handwerksund es gab einige Umbenennungen der Gewerbezweige.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse über die konjunkturelle Entwicklung des Handwerksenthalten die Tabellen der Handwerksberichterstattung (53211) in der DatenbankGENESIS-Online.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.