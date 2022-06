BSDEX führt Handel mit Uniswap und Chainlink ein

Stuttgart (ots) - Die Börse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX), Deutschlands erster regulierter Handelsplatz für digitale Vermögenswerte, erweitert ihr Angebot handelbarer Kryptowährungen. Ab dem 13. Juni 2022 können Anleger die digitalen Assets Uniswap (UNI) und Chainlink (LINK) handeln. Die beiden Currency Token erweitern das bisherige Angebot an Kryptowährungen, das neben Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) auch Litecoin (LTC), Ripple (XRP) und Bitcoin Cash (BCH) umfasst. Für die beiden neuen Kryptowährungen an der BSDEX gilt eine Mindestmenge für Auszahlungen: Bei UNI liegt die Mindestmenge bei einem UNI, bei LINK sind es drei LINK. "Mit Uniswap und Chainlink bieten wir Anlegern für zwei weitere spannende Anlagen aus dem Krypto-Universum einen verlässlichen und transparenten Handel an", sagt Sebastian Warnke, COO der BSDEX und ergänzt: "Die BSDEX wird im Laufe des Jahres weitere digitale Assets in den Handel einführen."

Uniswap basiert auf der Ethereum-Blockchain und ist der Marktführer unter den dezentralen automatisierten Krypto-Exchanges. Der UNI-Token ist zentraler Teil des Uniswap-Ökosystems, mit dem Nutzer über wichtige Änderungen des Protokolls abstimmen und aktiv an der Entwicklung des Netzwerks teilnehmen können. Chainlink basiert ebenfalls auf der Ethereum-Blockchain, wertet externe Daten aus und bereitet diese Informationen für Smart Contracts auf. Transaktionen über Chainlink werden mit dem LINK-Token bezahlt.