Gesamtwert der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt abermals mit neuem Rekord - Apple verteidigt Spitzenplatz

Düsseldorf (ots) - "Global Top 100"-Ranking von PwC: Marktkapitalisierung der

weltweit wertvollsten Unternehmen mit neuem Spitzenwert von 35,17 Billionen

US-Dollar / Spitzenreiter ist US-Technologiekonzern Apple, vor Microsoft und

Saudi Aramco / Vereinigtes Königreich ist bei den Regionen Aufsteiger des Jahres



Der längerfristige Trend ist eindeutig: Die Top-Unternehmen weltweit gewinnen

weiter an Wert. Ende März 2022 lag die Marktkapitalisierung der 100 wertvollsten

Aktiengesellschaften (AGs) der Welt bei 35,17 Billionen US-Dollar. Das ist ein

Anstieg von 3,41 Billionen Dollar (11 Prozent) gegenüber dem Vorjahr (Ende März

2021: 31,7 Billionen Dollar) - und ein neues Allzeithoch. Das sind einige der

Kernergebnisse des aktuellen "Global Top 100"-Rankings, das die

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC jährlich veröffentlicht. In

der Analyse vergleichen die PwC-Expert:innen den Gesamtwert der 100 wertvollsten

Unternehmen der Welt vom 31. März 2022 mit dem Wert vom 31. März 2021. Zudem

untersuchen sie die Veränderungen nach Branchen und Regionen.





Gesamtbetrachtung: Abstand zwischen Platz 1 und Platz 100 wächst stetigDas Global-Top-100-Ranking dominieren, wie bereits in den vergangenen Jahren,Technologiekonzerne aus den USA. Auffällig ist, dass der Abstand zwischen Platz1 und Platz 100 des Rankings der weltweit wertvollsten Unternehmen in denvergangenen zehn Jahren stetig größer geworden ist. Nadja Picard, Partnerin undCapital Markets Europe Leader bei PwC Deutschland, stellt dazu fest: "Einenbesonders großen Schub gab es in den vergangenen drei Jahren, als die Nummereins um 78 Prozent an Wert zulegte, von 1,60 auf 2,85 Billionen US-Dollar."Unternehmensranking: Bei den Top 5 ändert sich nur die ReihenfolgeUnd die Nummer eins ist wie im Vorjahr Apple. Mit Ausnahme von 2019 und 2020 warder US-Technologiekonzern in den vergangenen zehn Jahren durchgehend daswertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Im Firmenvergleich führte Appleauch Ende März 2022 (Marktwert zum Stichtag 31. März 2022: 2,85 BillionenDollar, Wertzuwachs ggü. 2021: +39 Prozent), gefolgt von seinem KonkurrentenMicrosoft (Marktwert: 2,31 Billionen Dollar, Wertzuwachs: +30 Prozent). Mitgeringem Abstand landete die Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) auf Platzdrei (Marktwert: 2,29 Billionen Dollar, Wertzuwachs: +20 Prozent). Auf diePlätze vier und fünf kamen Alphabet (Google) und Amazon mit 1,84 bzw. 1,65Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Alphabet zog damit erstmals seit 2018