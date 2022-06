Sibanye-Stillwater unterzeichnet Drei-Jahres-Tarifvertrag und hebt Aussperrung in seinen Goldbetrieben in Südafrika auf

Johannesburg, 13. Juni 2022: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ...) freut sich, bestätigen zu können, dass es am 11. Juni 2022 eine dreijährige Tarifvereinbarung für seine Goldbetriebe in Südafrika unterzeichnet hat, die am 1. Juli 2021 in Kraft tritt. Damit wurde die Aussperrung für Mitglieder der Gewerkschaften Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) und National Union of Mine Workers (NUM) aufgehoben.