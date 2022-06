UBS stuft GENERALI SPA auf 'Neutral'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,20 € , was eine Steigerung von +12,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Analysierendes Institut: UBS Analyst: Will Hardcastle Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA Aktieneinstufung neu: neutral Kursziel neu: 17,20 Kursziel alt: 18,75 Währung: EUR Zeitrahmen: 12m

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Generali von 18,75 auf 17,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Will Hardcastle senkte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Ergebnisschätzungen für den italienischen Versicherer bis 2024 leicht ab./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

