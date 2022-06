NORMA eröffnet modernstes und klimaneutrales Kühl- und Tiefkühl-Logistikzentrum Sachsens / Belieferung von mehr als 150 Filialen direkt aus Rossau (FOTO)

Nürnberg (ots) - NORMA bleibt auf Expansionskurs! Der Nürnberger

Lebensmittel-Discounter eröffnet nach nur zwölf Monaten Bauzeit sein neues Kühl-

und Tiefkühl-Logistikzentrum, das die bereits bestehende Niederlassung in Rossau

erweitert. Die Top-Investition in zweistelliger Millionenhöhe ist ein Indikator

für das dynamische Wachstum und zugleich ein klares Bekenntnis zum Standort:

Seit der Eröffnung der dortigen Niederlassung im Jahr 1993 hat sich die von dort

belieferte Filialanzahl verdreifacht. Der Neubau ermöglicht nicht nur eine

größere Lieferkapazität, auch die Flexibilität steigt. Es kann schneller auf den

Bedarf in den jeweiligen Filialen reagiert werden - ein Plus für Kundinnen und

Kunden.



Wie in allen NORMA-Niederlassungen und ihren angeschlossenen Logistikzentren

wird auch in Rossau nur modernste Technologie eingesetzt. Die nutzbare

Innenraumhöhe der Halle beträgt mindestens sieben Meter und ermöglicht so den

Einsatz neuester Hochregale. Der große Anspruch an Dämmung und Energieeffizienz

schlägt sich in hochwertigen Baumaterialien der Außenwände nieder und setzt sich

beispielsweise auch bei der Kühlung fort. Als Kältemittel wird CO2 eingesetzt,

das sehr effizient und vor allem umweltfreundlich ist. Hinzu kommt die auf dem

Dach des Kühlhauses installierte Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 350

kWp. Der daraus gewonnene Strom wird selbst verbraucht - überschüssige Energie

wird wieder in das Netz eingespeist.