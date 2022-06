In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Trulieve Cannabis unterschritt in der Folgezeit die 17 US-Dollar und versucht sich nun daran, im Bereich von 15,0 US-Dollar bis 12,5 US-Dollar einen Boden auszubilden. Um das Thema Bodenbildung jedoch entscheidend voranzubringen, muss es zumindest deutlich über die 17 US-Dollar gehen; noch besser wäre ein Vorstoß über die 20 US-Dollar. Auf der Unterseite gilt hingegen: Ein Rücksetzer unter die 12,5 US-Dollar würde Trulieve Cannabis weiter in Bedrängnis bringen. […] Kurzum. Trulieve Cannabis präsentierte Investoren und Anlegern ein durchaus ansprechendes Zahlenwerk. Allerdings entwickelte sich daraufhin keine nachhaltige Kaufstimmung. […]“

Unsere letzte Kommentierung zu Trulieve Cannabis überschrieben wir am 25.05. mit „Korrektur in vollem Gange“ und thematisierten darin die aktuellen Quartalsergebnisse sowie die spannende charttechnische Lage der Aktie.

Trulieve Cannabis Da staut sich was an!

