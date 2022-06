Die Aktie des US-Ölkonzerns ConocoPhillips entwickelte sich in den letzten Wochen und Monaten exzellent.

Das zuletzt an dieser Stelle thematisierte Ausbruchsszenario entwickelte noch einmal Dynamik und führte ConocoPhillips zwischenzeitlich in den Bereich von 124 US-Dollar. Einsetzende Gewinnmitnahmen verhinderten zuletzt jedoch die weitere Ausdehnung der Bewegung.

In unserer letzten Kommentierung „Kaufsignal aktiviert. Aktie mit Ausbruch.“ Vom 26.05. hieß es unter anderem „[…] Mit aktuell 111+ US-Dollar (per 25.05.) ist die Aktie derzeit drauf und dran, sich vom Ausbruchsniveau zu entfernen und so dem aktivierten Kaufsignal mehr Nachdruck zu verleihen. Das ist auch wichtig, denn Ausbruchssituationen sind mitunter eine heikle Angelegenheit. Gelingt es nicht, den Ausbruch voranzutreiben, fallen die Vorstöße mitunter rasch wieder in sich zusammen. Insofern gilt. Jeder Tag oberhalb von 107,5 US-Dollar ist aus bullischer Sicht für die ConocoPhillips-Aktie ein guter Tag. Und je weiter sich die Aktie vom Ausbruchsniveau entfernen kann, umso besser. Ohnehin geht es für ConocoPhillips derzeit „nur“ darum, der Schwerkraft zu trotzen. Limitierende Widerstände finden sich auf dem aktuellen Niveau nicht, notiert doch die Aktie aktuell auf einem neuen Hoch. Mit Gewinnmitnahmen muss ob des exponierten Kursniveaus allerdings jederzeit gerechnet werden. Im Idealfall gelingt es ConocoPhillips, etwaige Rücksetzer auf 107,5 US-Dollar zu begrenzen. Sollte es hingegen unter die 100 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



Das Kaufsignal entfaltete zunächst seine Wirkung und trieb die Aktie bis in den Bereich von 124+ US-Dollar. Das exponierte Kursniveau und die aktuellen Marktunbilden führten schließlich zuletzt dazu, dass Gewinnmitnahmen einsetzten.

Noch haben die Gewinnmitnahmen nichts „Bedrohliches“. Damit das aus charttechnischer Sicht auch so bleibt, sollte ConocoPhillips unbedingt den Bereich des Ausbruchs (107,5 US-Dollar) verteidigen. Sollte es für die Aktie darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Um auf der Oberseite die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln, gilt es, den Bereich um 124+ US-Dollar erneut zu überspringen.