Die Aktie des US-Ölkonzerns Chevron haussierte in den letzten Wochen und Monaten in beeindruckender Art und Weise.

Die nächsten Handelstage versprechen nun spannend zu werden, denn im Rallyszenario zeigen sich erste Kratzer.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.05. hieß es unter anderem „[…] Um die Oberseite der zuletzt thematisierten Handelsspanne geht es nun. Chevron hat sich erneut an die 174+ US-Dollar herangekämpft. Der derzeit zu beobachtende Vorstoß auf den Widerstand hin verläuft bislang mit ansprechender Dynamik, was wiederum die Hoffnung auf einen Durchbruch nährt. [...] Es wird nun wichtig, das aktuelle Ausbruchsszenario zu manifestieren. Im besten Fall gelingt es Chevron nun, weiteres Terrain auf der Oberseite zu gewinnen. Mögliche Rücksetzer sollten im besten Fall preislich eng begrenzt bleiben; im Idealfall auf 170 US-Dollar. Sollte es für Chevron allerdings doch noch einmal unter die 155 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

In der Folgezeit konnte die Aktie einen Vorstoß über das massive Widerstandscluster 174+ US-Dollar setzen und damit ein frisches Kaufsignal auslösen. Doch so richtig wollte dieses Signal nicht zünden. Die Aktie schleppte sich mehr schlecht als recht noch in Richtung 182+ US-Dollar, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und Chevron zunächst zur temporären Umkehr zwangen.

Der Rücksetzer der letzten Tage hat nun mit dem Bereich von 174+ US-Dollar ein wichtiges Niveau erreicht. Sollte Chevron darunter abtauchen müssen, würde das Kaufsignal neutralisiert werden. Zudem würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 170 US-Dollar drohen. Bei einem Bruch unter die 155 US-Dollar würde unverändert eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Kurzum. Noch sollten die Gewinnmitnahmen nicht überbewertet werden. Im besten Fall spielt sich der aktuell zu beobachtende Rücksetzer oberhalb von 174+ US-Dollar ab. Sollte es allerdings darunter gehen, ist Obacht geboten. Um das Aufwärtsszenario wieder ins Laufen zu bringen, muss Chevron signifikant über das bisherige Hoch bei 182+ US-Dollar laufen.