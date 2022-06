In diesem Jahr schütteten die DAX-Gesellschaften insgesamt 57 Milliarden Euro aus. Rekord! Am tiefsten in die Tasche griff Mercedes-Benz. Der Stuttgarter Autobauer zahlte je Aktie eine fürstliche Rendite von 5 Euro je Aktie. Macht beim aktuellen Kurs, knapp 70 Euro, eine üppige Rendite von 7,36%. In Sum-me kehrten die Schwaben 5,3 Milliarden Euro aus. Es folgen Allianz mit 4,4 Milliarden und BMW sowie VW mit jeweils 3,8 Milliarden. Auf den weiteren Plätzen Telekom und BASF. Von wegen Old Economy! Mitten in der Krise macht Mercedes-Benz schöne Gewinne. Die Kursentwicklung seit Anfang Januar plus/minus null. Zusammen mit 7% Ausschüttung ergibt das einen ordentlichen Wertzuwachs. Die Stuttgarter haben eine Strategie entwickelt, wie man auch in schwierigen Zeiten klotzig verdienen kann. Im ersten Quartal schafften die Schwaben eine operative Marge von 16,4%! Ein Traumwert, den bislang nur der Sportwagenhersteller Porsche schaffte. Spitzenreiter ist neuerdings Tesla mit 19,2%. Mercedes-Benz setzt auf mehr Luxus. Der Anteil der Luxusautos am Absatz soll bis 2026 um etwa 60% zunehmen. Zum Topsegment zählen die Modelle von Maybach, AMG, die S-Klasse und das Elektroauto EQS. Die Einsteigermodelle werden geschrumpft. Die A- und B-Klasse stehen möglicherweise vor der Einstellung. Hintergrund ist, daß sich mit der Premiumklasse wesentlich höhere Margen erzielen lassen. Ukraine-Krieg, Corona-Krise und die galoppierende Inflation waren nicht der Ursprung der Luxusstrategie, aber die vielfältigen Schwierigkeiten haben wie ein Katalysator die Entwicklung beschleunigt. Kern von Mercedes-Benz bleibt aber die Mittelklasse mit den Modellen C und E. 75% der Investitionen werden in die Mittelklasse und das Luxussegment gesteckt. Bei den Einstiegsmodellen steht der Vorstandschef Ola Källenius auf der Bremse. In den Marktturbulenzen hat sich die Luxusstrategie bewährt. Der Gewinn sprudelte, wenn auch die Zahl der verkauften Autos zurückging. Hier konnten die Mengeneffekte durch Preiserhöhungen überkompensiert werden. Auch die stark steigenden Kosten konnten durch die „Preiskraft“ wie es die Schwaben nennen mehr als ausgeglichen werden. Mit dem wachsenden Wohlstand der Weltbevölkerung steigt auch das Potential von Mercedes. Wichtige Märkte sind China, Europa und die USA. Mercedes steht wieder ganz an der Spitze der großen Autohersteller. Die Börsenturbulenzen sorgen für eine sehr günstige Bewertung der Aktie. Das KGV (2022) ganze 6. Das Geschäft ist allerdings zyklisch. Für längerfristig orientierte Anleger ist die Aktie ein klarer Kauf.