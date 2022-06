Anbieter ringen um das Lebensmittelgeschäft im Internet / Bain-Studie zum Onlinehandel

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Zürich (ots) -- In den nächsten fünf Jahren nimmt das weltweite Marktvolumen weiter stark zu- Quick-Commerce-Anbieter haben 2021 wieder frisches Kapital in Milliardenhöheerhalten- Etablierte Handelskonzerne und neue Herausforderer müssen ihreGeschäftsmodelle effizienter und profitabler machen- Drei Themen sind essenziell für den künftigen Erfolg aller MarktteilnehmerMilliardeninvestments, aggressive Neueinsteiger, Rentabilitätsdilemma: DerOnline-Lebensmittelhandel boomt, ist jedoch gleichzeitig von disruptivenVeränderungen geprägt. Allein 2021 haben Kapitalgeber weltweit rund 14Milliarden US-Dollar in Quick-Commerce-Anbieter wie Gorillas, Getir und Gopuffinvestiert. Zudem verwischen durch Aggregatoren wie Deliveroo und DoorDashzunehmend die Grenzen zwischen Essenslieferungen und Lebensmittelbestellungen.Dabei müssen sowohl die Herausforderer als auch die traditionellenHandelskonzerne ihre Kapazitäten erweitern, um das hohe Wachstum in diesemSegment zu bewältigen. So wird der deutsche Markt bis 2026 auf voraussichtlich14 Milliarden Euro zulegen, was dem 2,1-fachen des bisherigen Spitzenwertswährend der Pandemie entspricht. Im selben Zeitraum dürfte das Volumen in denUSA sogar auf 178 Milliarden US-Dollar und in China mehr als 628 MilliardenUS-Dollar steigen. Das bringt die Studie "Online Grocery Strategy: A RealityCheck for Disruptors and Incumbents" der internationalen UnternehmensberatungBain & Company zutage."Der Online-Lebensmittelhandel hat sich rund um den Globus zu einemmilliardenschweren Wachstumsmarkt entwickelt, denn immer mehr Menschen nutzendie Lieferservices auch nach den coronabedingten Lockdowns", erklärt MiltiadisAthanassiou, Bain-Partner und Co-Autor der Studie. "Die jüngsten Investitionenin die Sofortlieferdienste bedeuten aber keineswegs, dass die neuen Anbieterzwangsläufig die Oberhand gewinnen." Vielmehr stünden alle Marktteilnehmer vorder gleichen Herausforderung: sich im Wettbewerb zu behaupten und langfristigprofitabel zu sein.Den Tatsachen ins Auge sehenDie Bain-Studie skizziert drei Themen, vor denen weder etablierteOmnikanal-Händler noch Quick-Commerce-Anbieter die Augen verschließen dürfen.Der Grund: Sie werden das Geschäftsmodell aller im Online-Lebensmittelhandelengagierten Unternehmen künftig signifikant beeinflussen.1. Omnikanal-Anbieter profitieren von Größenvorteilen und Kundennähe . Trotz derBequemlichkeiten des Internets kaufen die meisten Onlineshopper weiterhinparallel im klassischen Lebensmitteleinzelhandel. In Frankreich gilt dies für 93