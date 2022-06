Azubis verzweifelt gesucht / Doppelperspektivische Studie zur dualen Ausbildung Fachkräftesicherung gefährdet / Betriebe müssen sich besser an Rahmenbedingungen anpassen (FOTO)

Solingen (ots) - Fast vier von fünf Ausbildungsbetrieben gehen aktuell davon

aus, mehr und mehr Schwierigkeiten bei der Besetzung ihrer Azubi-Stellen zu

bekommen. Über zwei Drittel sehen dadurch die Fachkräftesicherung im Betrieb

gefährdet. Das zeigt die aktuelle Studie "Azubi-Recruiting Trends 2022". An der

von der u-form Testsysteme GmbH & Co. KG (Solingen) durchgeführten

Online-Umfrage zum Azubi-Marketing und -Recruiting haben in diesem Jahr 5.187

Azubis und Schüler*innen sowie 1.571 Ausbildungsverantwortliche teilgenommen.



Die vergangenen zwei Pandemiejahre stellen einen bisherigen Tiefpunkt für die

duale Ausbildung in Deutschland dar. Einer aktuellen IAB-Studie zufolge ist der

Anteil an Betrieben mit Ausbildungsabschlüssen 2021 auf 38 % gesunken. Im Jahr

2019 (vor Corona) waren es noch 55 %. Der Anteil der ausbildenden Unternehmen

könnte weitersinken. Die Mehrzahl der Betriebe rechnet mit abnehmenden

Bewerberzahlen. Insbesondere bei den gewerblich-technischen Ausbildungen gehen

35 % der Ausbildungsbetriebe von einer "starken Abnahme" der Bewerberzahlen aus,

weitere 43 % von einem leichten Rückgang.