Das deutsche E-Geld-Institut PayCenter sucht neue strategische Partnerschaften - Gesellschafteranteile stehen zum Verkauf

Freising (ots) - Die PayCenter GmbH, das deutsche E-Geld-Institut mit eigener

Bankleitzahl und "Hidden Champion", stellt 50% der Gesellschafteranteile zum

Verkauf, um den altersbedingten Abschied von zwei der insgesamt vier

gleichberechtigten Gesellschafter in die Wege zu leiten.



Die PayCenter GmbH stand seit der Lizenzerteilung durch die BaFin im Jahr 2012

stets im Schatten einer scheinbar glänzenden Wirecard AG. Dennoch hat sich das

Unternehmen eigenständig zu einem modernen und operativ funktionierenden

Finanzinstitut entwickelt. Mit den Konten- und Kartenlösungen betreut das

E-Geld-Institut mittlerweile bereits über 50.000 Privatkunden sowie etwa 8.000

Geschäftskunden.





Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH:"Unsere Produkte sind bereits fest am Markt etabliert. Alle Geschäftsprozesselaufen mit unseren Erfahrungen aus den letzten zehn Jahren rund. Es gibt nicht,was wir nicht können. Nun sind wir auf der Suche nach strategischen sowielangfristigen Partnern, mit denen wir gemeinsam das Unternehmen auf das nächsteLevel bringen möchten. Das klare Ziel ist Wachstum."Neben den klassischen Privat- und Firmenkontolösungen werden in erster Liniedrei innovative Produkt- und Geschäftsbereiche, welche bereits im Marktverfügbar sind, die Zukunft des Unternehmens prägen und den wirtschaftlichenErfolg sicherstellen:Die App VIMpay - das "Schweizer Taschenmesser" des mobilen Bezahlens - bietetNutzern eine digitale Debit Mastercard®, mit welcher weltweit mit ALLENbekannten Payment Wallets wie Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay,SwatchPAY! und vielen weiteren Anbietern bezahlt werden kann. Mit dem PremiumModell erhalten Nutzer ein kostengünstiges und wettbewerbsfähiges Girokonto. DieApp ist derzeit in Deutschland und Österreich verfügbar und verzeichnet bereitsetwa 500.000 Downloads bei ausgezeichneten Kundenbewertungen im Apple App Storeund Google Play Store. Die Ausweitung auf weitere europäische Länder ist bereitsin Planung.Dem stetig wachsenden FinTech-Markt begegnet die PayCenter GmbH gemeinsam mitdem technischen Payment Provider petaFuel mit BIN-Sponsorings. Dabei stelltPayCenter ihre E-Geld- und Mastercard-Lizenz anderen Unternehmen zur Verfügung,womit eigene Finanzprodukte unter dem regulatorischen Dach von PayCenterrealisiert und vertrieben werden können. Damit ist BIN-Sponsoring eine Plattformfür die schnelle Realisierung von FinTech Ideen, inklusive Krypto. Ein stetigwachsender Markt, da den FinTechs die Ideen nicht ausgehen.Mit den Sachbezugskarten vertreibt PayCenter ein äußerst wachstumsstarkesProdukt an Arbeitgeber in Deutschland. Mitarbeiter erhalten dabei Prepaid Kartenin verschiedenen Ausführungen, um steuerfreie Zahlungen vom Arbeitgeber zuakzeptieren. Durch den technologischen Vorteil ist das Unternehmen bundesweitführend im Angebot von Regionalkarten.Weitere Informationen zu PayCenter und deren Produkten erhalten Sie in den PitchDecks: https://seafile.partners.petafuel.de/d/9f3944db18d24b0ebb3b/