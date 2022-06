Endgültige Entsorgung des DDR-Geldes jährt sich zum 20. Mal

Frankfurt am Main (ots) -



- 3.000 Tonnen nicht mehr als Zahlungsmittel gültige Banknoten von März bis Juni

2002 vernichtet

- KfW als Rechtsnachfolgerin der DDR-Staatsbank tätig

- eBook "Der Schatz von Halberstadt" kostenlos zum Download



Es ist ein Jubiläum der besonderen Art in der Währungsgeschichte Deutschlands:

Nachdem im Vorfeld der deutschen Wiedervereinigung bereits zum 1. Juli 1990 die

D-Mark Einzug in die Konten und Geldbeutel der DDR-Bürger gehalten hatte,

überlebte das Papiergeld der DDR diesen Tag noch um mehr als ein Jahrzehnt -

eingemauert in einer Untertageanlage bei Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Erst

2002 wurden die letzten Scheine durch die KfW aus dem Stollensystem herausgeholt

und endgültig entsorgt. Ende Juni jährt sich diese Aktion nun zum 20. Mal.