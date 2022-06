Mit dem Ausbau des markanten Tiefs Mitte Mai beendete die Aktie von Freeport-McMoRan ihre knackige Korrektur der Vorwochen und lancierte einen veritablen Vorstoß auf der Oberseite.

Die Erholung lief zunächst vielversprechend an, doch einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen Freeport-McMoRan vorerst zum Rückzug. Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer zur Unzeit; und es könnte mit Blick auf das aktuelle Chartbild noch prekärer werden.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 31.05. hieß es unter anderem „[…] Die aktuellen Rahmenbedingungen im Rohstoffbereich erschweren es den Produzentenaktien aber weiterhin, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Und so ist ein Versuch der Aktie, über die 40 US-Dollar hinweg auszubrechen, kein einfaches Unterfangen. Dabei wäre ein deutlicher Sprung über diese Marke aus charttechnischer Sicht eminent wichtig und würde zugleich das angespannte Chartbild deutlich entspannen. Der Kursbereich um 40 US-Dollar bezieht seine große Bedeutung unter anderem aus dem Umstand, dass hier der ehemalige Aufwärtstrend, ein Horizontalwiderstand und die 200-Tage-Linie zusammentreffen. Kurzum. Auch wenn die Ausgangslage gerade nicht die beste ist, so hat Freeport-McMoRan aktuell doch die Chance, über die 40 US-Dollar zu springen. Ob das Unterfangen aber tatsächlich gelingen wird, bleibt noch abzuwarten. Auf der Unterseite sollten Rücksetzer unter allen Umständen auf 35 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es dennoch für die Aktie darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



Freeport-McMoRan gelang der Ausbruch über das massive Widerstandscluster um 40 US-Dollar. Die Aktie konnte sich zunächst zügig von den 40 US-Dollar lösen. Kurzzeitig gelang auch die Rückkehr in den Aufwärtstrend (rot). Es hätte allerdings noch eines Sprungs über die 45 US-Dollar bedurft, um das Erholungsszenario zu manifestieren.

Dazu kam es erst einmal nicht. Die Aktie geriet noch vor dem Erreichen der 45 US-Dollar ins Wanken und steuert nun erneut auf den Bereich von 40 US-Dollar zu. Der Versuch der Rückkehr in den Aufwärtstrend kann mittlerweile als gescheitert eingestuft werden.

Der Kursbereich um 40 US-Dollar hat nichts von seiner Relevanz verloren und wird aktuell noch immer von der wichtigen 200-Tage-Linie verstärkt. Eine Ausdehnung des Rücksetzers unter die 40 US-Dollar wäre als Rückschlag zu bewerten. Gleichzeitig würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 35 US-Dollar eröffnen. Auf der Oberseite limitieren nunmehr die Widerstandsbereiche um 43,5 US-Dollar und 45 US-Dollar.