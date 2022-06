Wirtschaft DAX rutscht tiefer ins Minus - Alle Werte im roten Bereich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Montagmittag tiefer ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.470 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Abschlag von 2,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Bereits zum Handelsbeginn war ein deutliches Minus verzeichnet worden, im Anschluss ging es immer weiter bergab. Kursgewinne gab es am Mittag bei keinem der DAX-Werte.





