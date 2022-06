Empress Royalty beginnt mit Vorproduktion bei Goldmine Manica

„Wir gratulieren dem Team von MMP für seine harte Arbeit und sein Engagement dabei, Manica vom Entwicklungsstadium in eine produzierende Mine zu bringen“, sagte Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President von Empress Royalty. „Die Goldmine Manica ist unser zweites Entwicklungs-Asset, das die Vorproduktion erreicht und zeigt, dass unser Team in der Lage ist, strategische Investitionen zu machen, die erhebliche Erlöse und Werte für unsere Aktionäre erzielen.“

ÜBER EMPRESS ROYALTY CORP.

Empress ist ein globales, auf die Generierung von Royalty und Streaming ausgerichtetes Unternehmen, das Investoren ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Silberinvestitionen bietet. Seit der Börsennotierung im Dezember 2020 hat Empress ein Portfolio von 17 Edelmetall-Investments aufgebaut und investiert aktiv in Bergbauunternehmen mit Projekten in der Entwicklungs- und Produktionsstufe, die zusätzliches, nicht-verwässerndes Kapital benötigen. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Endeavour Financial und Terra Capital, die Empress nicht nur den Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch einzigartiges Know-how zur Bergbaufinanzierung, Deal-Strukturierung und den Zugang zu Kapitalmärkten verschaffen. Empress freut sich darauf, seinen Aktionären durch die bewährten Gebühren- und Streaming-Modelle eine kontinuierliche Wertschöpfung zu ermöglichen.

FÜR EMPRESS ROYALTY CORP.

Per: Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.empressroyalty.com oder kontaktieren Sie Kaitlin Taylor, Investor Communications per E-Mail unter info@empressroyalty.com oder telefonisch unter +1.604.331.2080.

