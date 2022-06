Else Nutrition steigt in den kanadischen Markt ein und erreicht so Millionen neuer potenzieller Kunden

Vancouver, BC, 13. Juni 2022 – Else Nutrition Holdings Inc. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntzugeben zu können, dass es nach zwei Jahren soliden Wachstums in den Vereinigten Staaten im Juli 2022 offiziell auf dem kanadischen Markt starten wird. Else Nutrition wird alle drei aktuellen Produktkategorien innerhalb seines Portfolios sowohl im Einzelhandel als auch online vertreiben und verkaufen: Super Cereals (Babys ab 6 Monaten), Toddler Nutrition (12-36 Monate) und die Kids Protein Shakes (ab 2 Jahren).

Der kanadische Markt für Babynahrung ist gesund und gut diversifiziert. Er erlebt anhaltendes Wachstum und wird bis 2026 mit einer CAGR von 7,6 % für den Zeitraum von 2019 bis 2026 voraussichtlich einen Umfang von 2,4 Milliarden Dollar erreichen. Dennoch gibt es bisher nur wenige Alternativen im pflanzlichen Bereich. Jüngste Daten zeigen, dass zwei Drittel (67 %) der Kanadier häufig pflanzliche Lebensmittel konsumieren, während 31 % im kommenden Jahr mehr pflanzliche Lebensmittel essen wollen. Else Nutrition bietet Eltern eine gesunde und sichere Alternative für die pflanzliche Ernährung ihrer Babys, Kleinkinder und Kinder.

Hamutal Yitzhak, CEO und Co-Founder von Else Nutrition, meinte: „Der Markteintritt in Kanada ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Er ermöglicht es uns, neue Märkte in einem Land zu erreichen, in dem pflanzliche Ernährung und innovative natürliche Lebensmittel eine noch nie dagewesene Nachfrage erleben. Unsere Daten belegen bereits jetzt ein starkes Interesse der kanadischen Verbraucher sowohl online als auch in Ladengeschäften, und wir erwarten, dass kanadische Familien positiv reagieren werden. Angesichts der anhaltenden Herausforderungen in der Versorgungskette für Babynahrung ist es für Else entscheidend, jetzt mit einem strategischen Plan in den kanadischen Markt einzutreten, um kanadischen Eltern zu helfen, ihren Kindern eine gesunde Ernährung mit Clean-Label-Produkten zu bieten.“