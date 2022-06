Silber: Zugewinne nach US-Inflationsdaten verpuffen!

Easy come, easy go!

Freitag kam endlich wieder richtig Bewegung in die Edelmetallmärkte. Der Auslöser waren die US-Inflationsdaten, die für den Mai überraschend deutlich über den Erwartungen des Marktes lagen. Mit einem Wert von 8,6 Prozent wurden jegliche Hoffnungen darauf zerstört, dass die Inflation in den USA bereits ihren Hochpunkt erreicht hat. In der Folge legten der US-Dollar und auch die Anleiherenditen kräftig zu, während die Aktienmärkte in der Breite abgaben. Auch Gold konnte profitieren und erreichte zum Wochenende die Marke von 1.880 US-Dollar je Unze. Die US-Anleger erwarten nun drei große Zinsschritte um je 75 Baisspunkte der Federal Reserve, um die Inflation zu bekämpfen.

Damit wäre der Widerstandsbereich bei Gold um 1.860 Dollar gebrochen worden. Doch die Zugewinne beim Gold wurden teilweise wieder einkassiert, so dass der Ausbruch vorerst als gescheitert betrachtet werden kann. Noch schlimmer erwischte es den Silberpreis. Der konnte nach den Inflationsdaten bis auf 22 US-Dollar überproportional zulegen. Die Kursgewinne wurden aber übers Wochenende fast komplett wieder verloren. Und so bleibt Silber gefangn in seiner aktuellen Handelsrange und kann sich weiter nicht befreien. Für Aktionäre von Silberaktien sind dies schwierige Zeiten, sie werden auf eine große Probe gestellt. Zu oft wurden sie in den vergangenen Wochen enttäuscht. Und unter diesen Bewegungen beim Silber leiden auch die Aktien aus dem Sektor. So kommen die Papiere von GR Silver Mining (0,19 CAD | 0,14 Euro; CA36258E1025) derzeit trotz operativer Fortschritte nicht voran. Die guten Bohrergebnisse (z.B. hier) können den Gegenwind vom Markt nicht standhalten. Für langfristig orientierte Investoren bietet so ein Markt die Chance, günstig ein paar Stücke abzugreifen.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,17 CAD | 0,13 Euro

Aktien (voll verwässert): 219.429.729

Börsenwert: 37 Mio. CAD

Große Aktionäre: First Majestic Silver (11,1%), Management & Insider (134%)