Wirtschaft Künast sieht keine Zukunft für "alte geschlossene Ställe"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die frühere Agrarministerin Renate Künast (Grüne) geht davon aus, dass "alte geschlossene Ställe" in der Landwirtschaft keine Zukunft haben. "Die künftigen Käufer von Fleisch kommen aus der Generation Fridays for Future und stellen ganz andere Anforderungen an Tierhaltung", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Zudem wachse das Angebot an pflanzlichen Ersatzprodukten immer weiter. "Wenn ein Bauer jetzt noch einen althergebrachten Stall plant, dann begeht er betriebswirtschaftlich einen schweren Fehler." Laut Künast bietet das geplante staatliche Tierhaltungskennzeichen Bauern Perspektive.