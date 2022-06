Liberty Defense wird sein KI-Sicherheitsdetektionssystem am größten Flughafen Kanadas testen

Wilmington, MA, USA und Toronto, ON, Kanada – 22. Februar 2022 – Liberty Defense Holdings Ltd. („Liberty“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SCAN, OTCQB: LDDFF, FWB: LD2), ein führender Technologieanbieter von Lösungen zur Detektion von verborgenen Waffen, freut sich bekannt zu geben, dass es im dritten Quartal 2022 eine Vereinbarung mit der Greater Toronto Airports Authority („GTAA“) unterzeichnet hat, um HEXWAVE am internationalen Flughafen Toronto Pearson („Toronto Pearson“) zu testen.

HEXWAVE Go/No-Go Bedieneransicht (CNW Group/Liberty Defense Holdings Ltd.)

Toronto Pearson liegt in Mississauga, westlich von Toronto, in Ontario, Kanada. Es ist Kanadas größter Flughafen, der sechstgrößte Flughafen der Welt und der zweitverkehrsreichste Flughafen in Nordamerika.

Toronto Pearson wird der erste Flughafen der Welt sein, der das Sicherheitsportal HEXWAVE Walkthrough testen wird. Mehrere wichtige Mitglieder des Liberty Defense-Teams, darunter CEO Bill Frain, waren zuvor an der Entwicklung und dem Masseneinsatz von wichtigen Screening-Technologien beteiligt, die heute auf Flughäfen auf der ganzen Welt eingesetzt werden.

„HEXWAVE ist so konzipiert, dass es als zusätzliche Sicherheitsschicht an Flughäfen fungiert und den überwachten Bereich um den Eingang zum Flughafen selbst erweitert“, sagte Bill Frain, CEO von Liberty Defense. „Da Flughäfen weiterhin nach innovativen Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit suchen, stellt eine Technologie wie HEXWAVE die ultimative Lösung dar.“

Diese Strategie wird als mehrschichtige Sicherheitsstrategie bezeichnet und ermöglicht es Sicherheitsteams, Bedrohungen am Rande einer Immobilie zu erkennen, ohne die Bewegung großer Personengruppen zu behindern. HEXWAVE kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden und bietet so zusätzliche Flexibilität beim Einsatz des Systems.

HEXWAVE nutzt 3D-Radaraufnahmen und künstliche Intelligenz, um in erster Linie verborgene Waffen sowie andere Bedrohungen und Anomalien, ob metallisch oder nichtmetallisch, zu erkennen und zu identifizieren. Das Durchschreiten eines HEXWAVE-Geräts ist ein völlig nahtloser Prozess. Es besteht keine Notwendigkeit, zu stoppen und Schlüssel, Handys oder andere Gegenstände aus den Taschen zu entfernen. Darüber hinaus speichert HEXWAVE die 3D-Radarbilder nicht und zeigt nur einen standardisierten Personenumriss an, wie in der hier gezeigten Abbildung.