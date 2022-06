Gerard Butler wird internationaler Markenbotschafter von U-Power (FOTO)

Paruzzaro (Italien) (ots) - U-Power , italienischer Marktführer im Bereich

Sicherheitsschuhe und Workwear, gibt Gerard Butler als seinen neuen

internationalen Markenbotschafter bekannt.



Der schottische Schauspieler, der in Hollywood große Bekanntheit genießt, wird

vom breiten Publikum insbesondere durch sein Mitwirken in Erfolgsfilmen wie

"300", "Greenland" und die Trilogie "Has Fallen" international gefeiert.





Die Ernennung Butlers zum Markengesicht der Gruppe, ist in erster Linie aufseine Parallelen zum "U-Power-Man" zurückzuführen. Sein Lebensweg, privat wieauch beruflich, ist geprägt durch Belastbarkeit und Entschlossenheit sowie demungebändigten Willen, die eigenen Träume und Ziele zu verfolgen. Butler stehtfür einen starken Mann, der sich nicht vor der Arbeit scheut und wie keinanderer in der Lage ist, die Brücke zwischen der alltäglichen Arbeitswelt undder Glamourwelt zu schlagen.Für die nächsten drei Jahre der Zusammenarbeit von Gerard Butler und U-Power isteiniges geplant: Neben der Entwicklung und Umsetzung einer crossmedialenMedienkampagne auf europäischer Ebene, soll sich Butler zur Bündelung derSynergien der Fernsehmoderatorin Diletta Leotta anschließen. Leotta ist bereitsseit einiger Zeit Markenbotschafterin und Protagonistin des medialen Auftrittsvon U-Power.Franco Uzzeni, Präsident der U-Power Group, kommentiert dies wie folgt:"Gerard Butler als Markenbotschafter zu verkünden, erfüllt uns alle mit Stolz.Die Tatsache, dass ein weltberühmtes Gesicht wie das von Gerard Butler zukünftigfür die Marke U-Power stehen wird, ist eine Bestätigung der Erfolge, die dieU-Power Group in den letzten Jahren im Dienste der Arbeiter verzeichnet hat. Wirsind uns sicher, dass diese Zusammenarbeit mehr als fruchtbar sein wird."ÜBER U-POWERDie U-Power Group wurde 2006 von dem Unternehmer Pier Franco Uzzeni in Paruzzaro(Italien) gegründet. Ihr Know-how stützt sich auf der Erfahrung Uzzenis, die ihmvon seinem Vater weitergegeben wurde, und die er in seiner 50-jährigen Tätigkeitim Bereich der Sicherheitsschuhe sammeln konnte. Seitdem hat sich die Gruppe zueinem der Hauptakteure in dem Sektor entwickelt und ist heute führend auf demitalienischen und europäischen Markt für Arbeitsschuhe. In den letzten Jahrenist die Gruppe zudem erfolgreich in den Markt für technische Arbeitsbekleidungeingestiegen. U-Power wurde mit dem Ziel gegründet, der sicherste undauthentischste Bezugspunkt für die Sicherheit der Arbeiter zu werden. DieU-Power Group, die sich seit jeher der stetigen Verbesserung der technischen undqualitativen Eigenschaften ihrer Produkte verschrieben hat, möchte zurVerbesserung der Lebensqualität der Menschen beitragen, indem sie PersönlicheSchutzausrüstung (PSA) anbietet, die sicher, bequem, leistungsfähig und optischansprechend gestaltet ist.