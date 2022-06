Cypress Development liefert Lösung aus Pilotanlage für Erprobung von Produktion von Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid

Vancouver (Kanada), 13. Juni 2022. Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP , OTCQX: CYDVF , Frankfurt: C1Z1 ) („Cypress“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Lithiumextraktionsanlage (die „Pilotanlage“) des Unternehmens in Amargosa Valley in Nevada weiterhin erfolgreich in Betrieb ist und einen Meilenstein bei der Lieferung einer konzentrierten Lithiumlösung an zwei Labors in Kanada erreicht hat, um weitere Tests für die Herstellung von Lithiumprodukten durchzuführen.

„Das Unternehmen freut sich, diesen bedeutsamen Meilenstein erreicht zu haben. Etwa 4.000 l konzentrierte Lithiumchloridlösung wurden von der Pilotanlage an zwei kanadische Labors geliefert. Jedes Labor arbeitet nun daran, die Lösungen weiterzuverarbeiten – eines an der Herstellung von Lithiumcarbonat und das andere an der Herstellung von Lithiumhydroxid als Endprodukt“, sagte Bill Willoughby, President und CEO von Cypress Development. „Diese Ergebnisse werden anschließend verwendet werden, um zu ermitteln, welche etwaigen weiteren Schritte erforderlich sind, um standardmäßige Batteriegehalte zu erreichen und die Alternativen für die Herstellung dieser Produkte in der laufenden Machbarkeitsstudie zu bewerten.“

Pilotanlage

Die Lithiumextraktionsanlage von Cypress in Amargosa Valley in Nevada hat ihren sechsten Betriebsmonat mit dem Abschluss von 11 separaten durchgängigen Tests verzeichnet, die über einen Zeitraum von 3 bis 14 Tagen rund um die Uhr durchgeführt wurden. Die Verarbeitungsbedingungen und die Anordnung der Ausrüstung in den Bereichen Laugung, Filtration und Entfernung von Verunreinigungen sowie das System zur direkten Lithiumextraktion (DLE) wurden während der Testzeiträume variiert, um die Auswirkungen der Änderungen zu ermitteln. Die Pilotanlage wird während des Sommers mit einem Arbeitsplan von 7 Tagen Betrieb und 5 Tagen Pause weiter in Betrieb sein.

„Die Pilotanlage funktioniert sehr gut und erfordert nur minimale Zeit für die Inbetriebnahme“, sagte Todd Fayram, President von Continental Metallurgical Services und eine qualifizierte Person, die die Verfahrenstechnik und den Betrieb der Pilotanlage leitet. „Wir verwenden größtenteils Standardausrüstungen mit bewährten Methoden zur Mineralverarbeitung. Dies ermöglicht es uns, Änderungen effizient zu untersuchen und den Prozess bei Bedarf neu zu konfigurieren.“