Ab 2035 soll in der EU ein Verkaufs-Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor gelten. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament stimmte vergangene Woche dafür, dass Hersteller in dreizehn Jahren nur noch PKW und Transporter ohne lokalen CO2-Ausstoß auf den Markt bringen dürfen. Bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, müssen die EU-Staaten dem aber noch zustimmen.

Auch mit synthetischen Kraftstoffen betriebene Verbrennungsmotoren wären von dem Verbot betroffen. Synthetische Kraftstoffe, auch E-Fuels genannt, werden anders als Diesel und Benzin nicht aus fossilem Erdöl gewonnen, sondern aus grünem Strom und Kohlenstoffdioxid. Mit E-Fuels lassen sich Verbrennungsmotoren theoretisch CO2-Neutral betreiben.