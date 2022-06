Canada Silver Cobalt setzt Bohrungen in seinem EV-Batteriemetall-Konzessionsgebiet Graal in Norden von Quebec fort

Coquitlam (British Columbia), 13. Juni 2022 – Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSX-V: CCW, OTC: CCWOF, Frankfurt: 4T9B) („Canada Silver Cobalt“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einem Folgebohrprogramm in seinem Nickel-Kupfer-Kobalt-Konzessionsgebiet Graal in der Region Lac St-Jean in Quebec begonnen hat.