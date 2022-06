MYLE VAPE GEWINNT DIE BEGEHRTE AUSZEICHNUNG "BRANCHENFÜHRER" BEI DEN VAPOUROUND AWARDS

Ridgefield, New Jersey (ots/PRNewswire) - MYLE Vape, eine globale Marke, die die

Verbraucher kennen und der sie vertrauen, hat am vergangenen Wochenende bei den

Vapouround Awards in Birmingham, Großbritannien, die Auszeichnung

"Branchenführer" gewonnen.



Seit der Gründung im Jahr 2015 hat MYLE eifrig daran gearbeitet, eine

vertrauenswürdige globale Marke zu schaffen, die ständig innovativ ist, die

schnell auf schädliche, unsichere Nachahmungen auf dem Markt reagiert, die das

Vaping von Minderjährigen ernst nimmt, indem sie Sicherheitsvorkehrungen schafft

und überwacht, um minderjährige Konsumenten vom Kauf abzuhalten, die stark in

Forschung und Entwicklung investiert, um auf dem neuesten Stand der Technik zu

bleiben und die als eine der wenigen Vape-Marken in den USA mit zwei Vape-Pods

die PMTA-Zulassung besitzt: Gold Leaf und Blue Leaf Tabak.