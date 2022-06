Halle (Saale) / Berlin (ots) -



- Fahrgastbetrieb auf allen 26 Linien vollumfänglich gesichert

- Sanierungsplan von Gläubigerversammlung angenommen und vom Insolvenzgericht

bestätigt

- Netz Saale-Thüringen-Südharz wird bis 2030 regulär weiter befahren

- Neuausschreibung des Dieselnetzes Sachsen-Anhalt zu 2024



Das Sanierungsverfahren der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH (ABRM) steht

kurz vor seinem Abschluss. Der Sanierungsplan wurde vom Amtsgericht

Berlin-Charlottenburg nun offiziell bestätigt. Zuvor stimmte bereits die

Gläubigerversammlung, das höchste Gremium in einem Sanierungsverfahren, ohne

Gegenstimme für die Annahme des Plans zur langfristigen Sicherung des

Eisenbahnverkehrsunternehmens mit Sitz in Halle (Saale).





Der Sanierungsplan fußt auf Vereinbarungen mit den mitteldeutschenAufgabenträgern. Im Mittelpunkt der gemeinsam erarbeiteten langfristigen Lösungsteht die uneingeschränkte Fortführung des Fahrgastbetriebes sowie der Erhaltvon Arbeitsplätzen.Mit den betroffenen Aufgabenträgern, darunter die Federführer NahverkehrsserviceSachsen-Anhalt GmbH (NASA) und Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV),verständigte sich Abellio, das Saale-Thüringen-Südharz-Netz (STS) bis zumplanmäßigen Auslaufen des Vertrages im Jahr 2030 weiter zu befahren. Darüberhinaus wird Abellio seine Dienstleistungen im Dieselnetz Sachsen-Anhalt (DISA)bis 2024 vollumfänglich erfüllen. Zu diesem Zweck hat sich der Gesellschaftervon Abellio Deutschland erneut zum Standort Mitteldeutschland bekannt.Zitat Rolf Schafferath, Vorsitzender der Geschäftsführung der Abellio RailMitteldeutschland GmbH: "Das Sanierungsverfahren hat die entscheidende Hürdegenommen. Dank der Einigung mit den Aufgabenträgern und dem weiteren Engagementdes Gesellschafters kann Abellio mit neuer Kraft durchstarten. Abellio ist einverlässlicher Dienstleister und will dies auch in Zukunft in gewohnt guterQualität bleiben. In einem gemeinsamen Kraftakt haben wir jetzt die Weichengestellt, dass Abellio auch künftig seinen Fahrgästen den bestmöglichen Serviceanbieten kann. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihreGeduld und ihre Treue zum Unternehmen sowie den Aufgabenträgern für ihrengagiertes, lösungsorientiertes Handeln."Zitat Generalbevollmächtigter Prof. Dr. Lucas Flöther: "Alle Akteure haben aneinem Strang gezogen, um für die Menschen in der Region den verlässlichen undqualitativ hochwertigen Schienenpersonennahverkehr weiter fortsetzen zu können."Zitat Sachwalter Dr. Rainer Eckert: "Der Bestätigung des Sanierungsplanes durch