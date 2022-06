Ethereum fiel am Wochenende unter die Höchststände von 2018, wobei es 25 Prozent verlor, als Bitcoin den Sturm mit Verlusten von 12 % überstand. Ethereum sinkt trotz erfolgreichem Merge-Test um 25 %. Wir stellen die Einschätzung der eToro-Experten vor.

Der marktweite Abschwung ist sowohl auf makroökonomische als auch auf krypto-spezifische Ereignisse zurückzuführen. Die Inflationszahlen in den USA kamen am Freitag heraus und führten zu Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten, da Händler die Möglichkeit aggressiverer Zinserhöhungen einpreisten. In der Zwischenzeit beschäftigte sich Ethereum mit seinen eigenen Problemen, da sich die „Difficulty Bomb“ – ein wichtiger Mechanismus im Zusammenhang mit The Merge – verzögerte, was Bedenken hinsichtlich des bevorstehenden Upgrades aufkommen ließ. Zusammen wirkten diese Ereignisse dem Einfluss positiverer Nachrichten entgegen, wie zur Veröffentlichung eines Gesetzesentwurfs, der durch die Definition eines Systems für digitale Vermögenswerte in den USA regulatorische Klarheit schaffen sollte, und zu Ethereums ältestem Testnetz Ropsten, das sein Merge-Upgrade abschloss.