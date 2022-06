Infineon mit neuen Jahrestief

Nachdem der Kurs des Chipherstellers ausgelöst durch den Pandemie-Crash auf 10,13 Euro im März 2020 abgerutscht war, folgte anschließend eine beispiellose Kursrallye auf ein Rekordhoch von 43,84 Euro bis November letzten Jahres. Dort fingen die Kurse sukzessive an zu bröckeln, bis März dieses Jahres wurde der Bereich knapp oberhalb des 200-Wochen-Durchschnitts um 25,50 Euro angesteuert. Zu Beginn dieser Handelswoche setzt sich nach kurzer Erholung die Abwärtstendenz weiter fort, aktuell droht Infineon seinen 200-Wochen-Durchschnitt zu brechen und auf die Höchststände aus der Zeit von vor der Corona-Pandemie zurückzufallen.

EMA 200 wackelt

Sollte per Wochenschlusskurs das Unterstützungsband bestehend aus dem 200-Tage-Durchschnitt bärisch gekreuzt werden, würden weitere Verlustrisiken auf rund 23,00 Euro wahrscheinlich werden. Durchaus könnte durch den Einsatz eines hochgehebelten Scheins ein Short-Investment in diese Richtung in Erwägung gezogen werden, allerdings ist die Volatilität sehr hoch und es sollten sich nur erfahrene Händler an ein derartiges Investment herantrauen. Eine positive Ausgangslage lässt sich für das Infineon-Papier derzeit nicht ableiten, erst oberhalb von mindestens 31,20 Euro könnte eine längere Erholungsphase einsetzen und Zugewinne in dem Bereich von 37,35 Euro erlauben zu vollziehen.