Auf Platz eins der am häufigsten gekauften ETFs beim Smartbroker ist der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc). Dieser wird von zwei ETFs mit DAX-Bezug verfolgt: Xtrackers DAX UCITS ETF 1C auf Platz zwei, iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) auf Platz 3.



Drei ETFs, die sich am S&P 500 orientieren, sind im Ranking: An elfter Position steht der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF, auf Platz 16 kommt der iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) und der Vanguard S&P 500 UCITS ETF ist Schlusslicht.



Top 20 der meistgekauften ETFs beim Smartbroker in der vergangenen Woche:

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 2. Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 3. iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) 4. Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 5. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 6. Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap 7. HSBC MSCI WORLD ETF 8. Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C 9. iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) 10. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF 11. iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF 12. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 13. Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 14. Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc 15. iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 16. iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) 17. iShares MSCI ACWI UCITS ETF 18. UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 19. iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) 20. Vanguard S&P 500 UCITS ETF



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion