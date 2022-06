BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über eine Aussetzung der Schuldenbremse auch im kommenden Jahr hat die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang finanziellen Spielraum für wichtige Investitionen gefordert. Sie habe den Eindruck, die Diskussion um die Schuldenbremse sei zuletzt zu einer Art "Bekenntnisdebatte" geworden, sagte Lang am Montag in Berlin. "Für mich ist das Wichtige: Können wir die Dinge finanzieren, die notwendig sind?"

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse setzt der Neuverschuldung des Staates enge Grenzen. Im laufenden Jahr ist sie ausgesetzt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will sie ab dem kommenden Jahr wieder einhalten, was die SPD-Vorsitzende Saskia Esken offen in Frage stellt.