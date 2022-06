ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag ist nach dem guten Jahresstart weiter in der Erfolgsspur und hebt seine Erwartungen an den operativen Gewinn an. Die Geschäfte laufen weiter rund - bereits im ersten Quartal hatte Brenntag Rekordergebnisse präsentiert. Jetzt sah sich das Management um Unternehmenschef Christian Kohlpaintner dazu in der Lage, ein deutlich höheres Ergebnis für dieses Jahr in Aussicht zu stellen. Die Brenntag-Aktie legte am Montag in einem sehr schwachen Marktumfeld zu.

Das im Dax notierte Papier zog an der Indexspitze zwischenzeitlich um mehr als 6 Prozent an. Zuletzt lag der Kurs 1,7 Prozent im Plus bei 69,66 Euro und wies damit als einziger Titel im Leitindex Kursgewinne auf. Ihre in den vergangenen Tagen angefallenen Kursverluste konnte die Aktie damit aber nur teilweise wieder wettmachen. Mit der Unsicherheit um rekordhohe Inflation und voraussichtlich deutlich steigende Zinsen sind die Aktienmärkte zuletzt wieder deutlich unter Druck geraten. Allerdings lag der Brenntag-Kurs im März dieses Jahres auch schon tiefer bei knapp unter 65 Euro.