BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Ein Manager aus der Dieselmotoren-Entwicklung bleibt nach dem Versuch einer Kündigung durch Volkswagen vorerst wohl weiter bei dem Konzern beschäftigt. Der frühere Hauptabteilungsleiter hatte gegen seine Entlassung geklagt, die VW im Zusammenhang mit dem Abgasskandal ausgesprochen hatte. Eine Verkündung der abschließenden Entscheidung sei zwar erst für Mitte Juli geplant, hieß es am Montag nach einem Termin am Braunschweiger Arbeitsgericht. In dem Rechtsstreit habe sich aber bereits abgezeichnet, dass das Verhalten des Mannes keine außerordentliche Kündigung rechtfertige.

Auch eine "hilfsweise" ordentliche Kündigung sei nach derzeitigem Verfahrensstand unwirksam, und Volkswagen als Beklagte habe das schon anerkannt. Das Arbeitsverhältnis habe grundsätzlich in ungekündigter Form Bestand. Offen ist nach Darstellung des Gerichts jedoch noch, in welcher genauen Funktion der Kläger jetzt bei VW weiterarbeiten darf und ob er möglicherweise Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung hat.