Fazit

Ein Bruch von 59,45 US-Dollar würde beschriebene Abwärtsrisiken in Einrichtung 56,00 und darunter 52,07 US-Dollar merklich steigern. Hierauf könnte man anschließend ein Short-Investment über entsprechende Papiere eingehen und von der weiteren Talfahrt der Dow-Aktie profitieren. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings den 50-Wochen-Durchschnitt gemessen am Basiswert bei derzeit 61,53 US-Dollar nicht überschreiten, da häufig nach derart großen Kursverlusten kurzfristige Gegenbewegungen sehr häufig vorkommen. Vorrangig sollten sich nur sehr erfahrene Händler an diese Idee trauen.