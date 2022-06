Gallup State of the Global Workplace Bericht 2022

Berlin und Washington (ots/PRNewswire) - Globale Pandemiefolgen: Stresslevel auf

Rekordhoch



Deutschlands Beschäftigte kommen im internationalen Vergleich gut durch die

Dauerkrise



- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie dominieren weiterhin den Arbeitsmarkt

- Europa weist weltweit den niedrigsten Wert bei der emotionalen Bindung auf

- Fast die Hälfte der europäischen Beschäftigten hält es für eine gute Zeit,

einen neuen Arbeitgeber zu finden

- Die Bewertung der eigenen Lebenssituation liegt trotz leichter Eintrübung auf

hohem Niveau





Die Auswirkungen der Corona-Pandemie dominieren nach wie vor den globalenArbeitsmarkt. Das zeigt der neue Gallup-Bericht "State of the Global Workplace2022", für den 105.080 Arbeitnehmende in 146 Ländern unter anderem zu den ThemenArbeitsmarkt, emotionale Mitarbeiterbindung, Stress sowie zu ihrerLebenszufriedenheit befragt wurden. Dabei zeigte sich, dass die Beschäftigten inEuropa zwar zu den glücklichsten Menschen der Welt gehören, aber amunzufriedensten mit der am Arbeitsplatz erlebten Führung sind. Das Stresslevelsteigt mit 44 Prozent weltweit auf einen neuen Rekordstand, nachdem es aufgrundder Corona-Krise bereits im Vorjahr so hoch war wie nie zuvor. Verglichen damitscheinen Deutschlands Beschäftigte die Pandemie gut überstanden zu haben: Nur 40Prozent berichten von Stress. Innerhalb der G7 liegt der Wert bei 46 Prozent.Im Gegensatz zu Arbeitnehmenden in den anderen Ländern der G7, den bedeutendstendemokratischen Industrienationen der Welt (Deutschland, das VereinigteKönigreich, Frankreich, Italien, die USA, Kanada und Japan), bejahten nur 40Prozent der deutschen Beschäftigten die Frage, ob sie am Tag vor der BefragungStress empfunden haben. In den USA war das bei 52 Prozent und in Italien bei 49Prozent der Fall. "Wir profitieren in Deutschland von einer Kombination ausweitgehender Arbeitsplatzsicherheit durch das Instrument der Kurzarbeit undeinem stabilen Sozial- und Gesundheitssystem", sagt Marco Nink, Director ofResearch & Analytics EMEA bei Gallup. "Deutsche Beschäftigte brauchen sich umihre Existenz weniger Sorgen zu machen als die Arbeitnehmenden vieler andererLänder. Die Homeofficepflicht hat darüber hinaus, zum Beispiel durch Wegfall destäglichen Pendelns, bei vielen den täglichen Stresspegel gesenkt." Mit 39Prozent liegt Europa jedoch insgesamt deutlich unter dem globalen Durchschnitt,was das Stresslevel betrifft.Schlusslicht: Europas Beschäftigte haben innerlich gekündigt Zu einer hohenemotionalen Bindung an den Arbeitgeber trägt das allerdings nicht bei. TraurigerRekord: Europa verzeichnet hier den weltweit niedrigsten Wert von insgesamt 10