Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.06.2022

Kursziel: 3,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Vollzug der Kapitalerhöhung führt zu Pflichtübernahmeangebot

ERWE Immobilien hat vergangene Woche den Abschluss der jüngsten Kapitalerhöhung vermeldet. Der erfolgreiche Vollzug war bereits im Vorfeld angesichts eines Backstop-Agreements mit dem Großaktionär Elbstein AG gewährleistet. Dieses zieht nach Eintragung der Durchführung der KE nun ein Pflichtübernahmeangebot nach sich.



Barkapitalerhöhung bringt über 9 Mio. Euro frische Liquidität: Durch die KE erhöhte sich ERWEs Grundkapital um 6,34 Mio. Euro auf 24,56 Mio. Euro. Die neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von 1,50 Euro je Aktie gehen mit einem Bruttoemissionserlös i.H.v. rund 9,5 Mio. Euro einher, der laut ERWE für Investitionen in den weiteren Bestandsaufbau in attraktiven B-Städten genutzt werden soll. Infolge des Mittelzuflusses dürften sich zudem die Eigenkapitalquote auf rund 25% (31.03.: 21,7%) und der Loan-to-Value auf ca. 68% (31.03.: 72,4%) verbessert haben.



Großaktionär baut Beteiligung stark aus: Der Großaktionär Elbstein AG hatte zur Absicherung der Kapitalmaßnahme den Großteil der Bezugsrechte übernommen und entsprechende Zeichnungserklärungen abgegeben. Darüber hinaus verpflichtete sich Elbstein in einer Investorenvereinbarung gegenüber ERWE und der die Kapitalerhöhung begleitenden ICF Bank dazu, sämtliche im Rahmen der KE nicht-bezogenen neuen Aktien zu übernehmen. Laut einer Meldung vom vergangenen Freitag hält Elbstein nach Durchführung der KE nun unmittelbar 8.193.794 ERWE-Aktien, was rund 33,36% des neuen Grundkapitals ERWEs entspricht. Dies impliziert, dass im Zuge der KE rund 93% der neuen Aktien von Elbstein gezeichnet wurden. Darüber hinaus sind der Hamburger Beteiligungsgesellschaft 101.000 Aktien der HCK Wohnimmobilien GmbH zuzurechnen, an der Elbstein 94,4% der Anteile innehat. In Summe hält die Elbstein AG somit nun mittel- und unmittelbar ca. 33,77% des Grundkapitals und der Stimmrechte bei ERWE.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 3,00 Euro