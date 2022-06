Das deutsche E-Geld-Institut PayCenter unterstützt mit einer kostenlosen Girokonten-App ukrainische Geflüchtete in Deutschland (FOTO)

Freising (ots) - Die PayCenter GmbH, das deutsche E-Geld-Institut stellt seit

dem 04.05.2022 allen ukrainischen Geflüchteten in Deutschland und Österreich mit

ihrer bereits etablierten Mobile Payment App VIMpay ein kostenloses mobiles

Girokonto mit deutscher IBAN zur Verfügung. Die App wurde dazu auf Ukrainisch

übersetzt und seitdem konnten bereits zahlreiche Downloads verzeichnet werden.



Das Projekt wurde im Zuge der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine ins Leben

gerufen und trägt den Namen "One World Card". So können Ukrainer in Deutschland

trotz häufigem Standortwechsel jederzeit mobil mit dem Smartphone bezahlen, aber

auch Überweisungen tätigen und Geld empfangen. Letzteres ermöglicht es,

staatliche Unterstützungsgelder von Ämtern und Agenturen oder das Gehalt des

deutschen Arbeitgebers zu erhalten. Auch eine Nutzung im Ausland ist ohne

Fremdwährungsentgelte möglich. Mit VIMpay Premium, einem vollwertigen Girokonto,

bekommen die Ukrainer eine digitale Debit Mastercard® auf Guthabenbasis an die

Hand, welche zusätzlich als physische Plastikkarte im Wunschdesign für weltweite

Bargeldabhebungen bestellt werden kann. Das Projekt soll gewährleisten, dass

Geflüchtete auch trotz häufiger Umzüge innerhalb Deutschlands eine einfache und

sichere Bezahlmöglichkeit an die Hand bekommen. Das deutsche Bankkonto ist für

Ukrainer kostenlos nutzbar und kann innerhalb kürzester Zeit eingerichtet, sowie

auf dem Smartphone mit jeder Payment Wallet verknüpft werden.