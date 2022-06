Fachkräftemangel in der Pflege? Dieses Krankenhaus hat 55 Pfleger in einem Jahr neu eingestellt - und so hat es funktioniert (FOTO)

Köln (ots) - Personalengpässe in Kliniken sind schon längst keine Seltenheit

mehr. Azubis lassen sich nur schwer von der Pflege überzeugen und auch bei

eingespieltem Personal verliert der Beruf zunehmend an Attraktivität. Doch es

gibt auch Kliniken, die sich dem Trend widersetzen: Das Marienhospital in Brühl

konnte innerhalb von zwölf Monaten 55 Pflegekräfte einstellen.



Möglich wurde das Wachstum durch Personalmarketing. Für die Kampagne zuständig

war der Recruiting-Experte Martin Recht. Gerne verrät er im Folgenden, wie das

Marienhospital vorgegangen ist, wo Kliniken Fachkräfte finden und wie man sie

von sich überzeugen kann.





Neue Methoden mit Social-Media-MarketingSpätestens seit der Corona-Pandemie ist der Fachkräftemangel in der Pflegewieder einmal in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Auch imMarienhospital in Brühl stießen die Pflegekräfte an ihr Limit. Hinzu kam dasProblem, dass der Job vermeintlich so unattraktiv wie nie erschien: KaiMückenhaupt, dem damaligen Pflegedirektor des Krankenhauses zufolge, mangelte esschlichtweg an Bewerbern, sodass nur wenige Einstellungen generiert werdenkonnten.Das Team von TIGA Recruiting erkannte früh, worin das Problem lag: Man waronline zu wenig präsent und daher zu wenig sichtbar für potenzielle Bewerber. Umgezielte Digital-Recruiting-Maßnahmen in die Wege leiten zu können, wurdezunächst dem Krankenhaus und seinen Mitarbeitern ein Besuch abgestattet, umbeurteilen zu können, inwiefern sich das Marienhospital von anderenKrankenhäusern unterscheidet. Auch die Arbeitgebersituation im direktenWettbewerb wurde von Martin Recht und seinem Team unter die Lupe genommen.Ziel war es, das Krankenhaus über Social Media und Online-Marketing an relevanteBewerbergruppen und potenzielle Mitarbeiter heranzuführen. Zu diesem Zweckstartete man eine maßgeschneiderte Kampagne, in deren Rahmen Mitarbeiter desMarienhospitals gecastet wurden, um gemeinsam mit ihnen Inhalte zu produzieren.Im Wesentlichen ging es hierbei darum, die Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zumachen, die authentische Botschaften transportieren. Anschließend wurden dieseInhalte über Social Media wie Facebook und Instagram an die potenzielleZielgruppe vor Ort ausgespielt.Optimierte BewerbungsprozesseZusätzlich setzte das Team von TIGA Recruiting auf eine klassische Landingpage,auf der weiteres Videomaterial und zusätzliche Informationen zu Standort undArbeitgeber zur Verfügung standen. Der Bewerbungsprozess wurde dahingehendoptimiert, dass er sehr schlank und zudem Smartphone-optimiert gestaltet wurde.So konnten Bewerber ihre Bewerbung innerhalb von zwei Minuten abgeben.Abschließend wurde auch den Ansprechpartnern vor Ort das Wissen vermittelt, dasnötig ist, um eine entsprechende Bewerberqualität zu gewährleisten. Insbesondereim Handling von passiven Bewerbern ist in diesem Zusammenhang einiges zubeachten. Eine weitere wichtige Rolle spielt das Thema Community Management,also ein komplettes Monitoring der Kommentare. Das ist gerade in Zeitenständiger Impfdebatten sehr wichtig, um digitalen Shitstorms vorzubeugen.Auch in Coronazeiten zu tausend BewerbungenDurch die Vorgehensweise von Martin Recht und seinem Team konnte dasMarienhospital in Brühl trotz angespannter Coronalage rund tausend Bewerbungengenerieren. In der Folge war es möglich, zusätzlich 55 Fachkräfte einzustellen -etwas, das ohne den Schritt in die Öffentlichkeit mittels Social Mediaschlichtweg nicht möglich gewesen wäre. Auch der Springerpool wurde von drei auf13 Pflegekräfte erweitert - eine Entlastung, die im Alltag jeder Mitarbeiterdeutlich spürt.Über Martin Recht:Martin Recht ist der Geschäftsführer von TIGA Recruiting. Gemeinsam mit seinemTeam arbeitet er an langfristigen Lösungen für die Kliniken. TIGA Recruitingkonzentriert sich mit seinem Angebot ganz auf die Mitarbeitergewinnung fürKrankenhäuser. Unter den Kunden des Unternehmens befinden sich sowohl kleine undgroße Krankenhäuser als auch namhafte Universitätskliniken. Bei seiner Arbeitlegt das Team Wert darauf, immer nah am Geschehen zu sein. Man spricht vor Ortmit den Menschen, um ihre Sorgen und Nöte zu verstehen. Weitere Informationenunter: https://www.tiga-recruiting.de/ (https://www.tigamedia.de/)