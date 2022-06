Waldems-Esch (ots) - Auch in diesem Jahr fand am 31. Mai und 01. Juni wieder die

Kundentagung des Daten-Spezialisten INSIGHT Health statt. Fokusthemen waren bei

der diesjährigen Konferenz Marktdynamiken wie auch Vertriebsstrukturen der

pharmazeutischen Industrie.



Die Kundentagung fand in diesem Jahr im hybriden Format statt. Über 200 Kunden

konnten sowohl digital als auch analog im Atrium Hotel Mainz begrüßt werden. Zu

Beginn der Kundentagung gingen Michael Hensoldt, Vorsitzender der

Geschäftsführung, und Christian Bensing, Mitglied der Geschäftsführung nach

ihrer Begrüßung der Gäste auf die Neuerungen der INSIGHT Health GmbH & Co. KG

ein. Dazu zählten neben einem kurzen Ausblick aus dem Bereich der

Produktentwicklung auch der Zusammenschluss mit CompuGroup Medical (CGM),

welcher INSIGHT Health neue Möglichkeiten und Spielräume eröffnet und

hoffnungsvoll auf die nächsten Jahre blicken lässt.





Nach der Begrüßung folgten aufschlussreiche Beiträge sowohl interner als aucheingeladener externer Speaker des GKV-Spitzenverbands, Teva, Merck, Biogen undHealthCare Futurists. Gerade die Bandbreite aus Referenten mit unterschiedlichenHintergründen aus Verbänden, Organisationen und Industrie trug dazu bei, eindifferenziertes Bild der aktuellen Entwicklungen am pharmazeutischen Markt zuzeichnen und den Patientenzugang zu Arzneimitteln, Ausgabentrends,Apothekenmarkt und -Struktur und Datenlage für die unterschiedlichenMarkteilnehmer genauer in den Blick zu nehmen und für angeregte Diskussionen zusorgen."Wir freuen uns sehr, dass wir nach den vergangen zwei Jahren, in denen wir aufden persönlichen Austausch bei unseren Kundentagungen durch COVID-19 einigeEinschränkungen haben hinnehmen müssen, in diesem Jahr endlich wieder in einenengeren Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden treten konnten und sogar wiedereine gemeinsame Abendveranstaltung im Schloss Biebrich stattfinden konnte. Zudemhat die Digitalisierung uns die Türen geöffnet, auch digital Partnerinnen undPartner begrüßen zu können, denen eine Anreise nach Mainz nicht möglich war", soChristian Bensing.INSIGHT Health ist ein Tochterunternehmen der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA(CGM) und einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mitSitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin und Wien. Das Unternehmenbietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfoliodatenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus derINSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für diepharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände,Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik undandere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: http://www.insight-health.de .