^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/22 10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online) 10:30 CHE: Swiss Re Media Day 2022 in London 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Dr. August Oetker AG, Bilanz-Pk, Bielefeld 11:30 DEU: Ryanair, Pk zum Winterflugplan, Leipzig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. Juni

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Beginn Hauptverhandlung gegen sieben Angeklagte wegen wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Unterrichtungspflichten der Bundesregierung in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik

11:00 DEU: Pk Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Auftaktsitzung der Allianz für Transformation. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft wollen über die Energiewende sprechen.

12:00 DEU: Deutscher Bauerntag, Lübeck

+ 12.45 Rede Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied + 15.45 Rede Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne)



09:00 DEU: Abschluss Ostdeutsches Wirtschaftsforum, Bad Saarow zum Strukturwandel:

+ 14.45 u.a. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke

DEU: 15. Finanzplatztag der WM Gruppe, Schwerpunktthema: "Die Rolle des Finanzplatzes in politischen Krisen" u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Sabine Mauderer und dem Vorstandsvorsitzenden des Fondsanbieters Union Investment, Hans Joachim Reinke (bis 15.6.22), Frankfurt

BRA: Anhörung zu Vorwurf der Sklavenarbeit gegen VW in Brasilien, Brasília Die brasilianische Staatsanwaltschaft hat Volkswagen do Brasil zu einer Anhörung über mögliche Sklavenarbeit auf einer Amazonas-Farm eines Tochterunternehmens in den 1970er und 80er Jahren geladen.

CHE: Fortsetzung WTO-Ministertreffen. Es geht unter anderem um ein Abkommen zur Beendigung schädlicher Fischereisubventionen, WTO-Initiativen als Beitrag zum Umgang mit Pandemien und die Reform der Organisation.

DEU: Veröffentlichung des Gallup Global Workplace Report 2022. Befragt wurden 105 080 Beschäftigte in 146 Ländern zu den Auswirkungen von Corona auf das Arbeitsumfeld und die Lebenszufriedenheit. °



