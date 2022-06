Pockenvirus-Impfstoffkandidat von EpiVax voraussichtlich wirksam gegen Affenpocken

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Providence, R. I. (ots/PRNewswire) - EpiVax, Inc. ("EpiVax") gibt bekannt, dassdas Unternehmen VennVax, einen Pockenimpfstoffkandidaten entwickelt hat, demeine hohe Wirksamkeit gegen Affenpocken vorausgesagt wird (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3564103-1&h=1462391544&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3564103-1%26h%3D38035764%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sciencedirect.com%252Fscience%252Farticle%252Fpii%252FS0264410X10015653%253Fvia%25253Dihub%26a%3Da%2Bsmallpox%2Bvaccine%2Bcandidate%2Bthat%2Bis%2Bpredicted%2Bto%2Bbe%2Bhighly%2Beffective%2Bagainst%2Bmonkeypox&a=einen+Pockenimpfstoffkandidaten+entwickelt+hat%2C+dem+eine+hohe+Wirksamkeit+gegen+Affenpocken+vorausgesagt+wird) .Die Entwicklung dieses Impfstoffs wurde von den National Institutes of Health(SBIR grant #R43AI058376) finanziert. Das Unternehmen ist auf der Suche nacheinem strategischen Partner mit Kapital und Erfahrung in fortgeschrittenerpräklinischer Entwicklung und klinischen Studien, um diesen "Epitop-basiertenImpfstoff" in klinische Studien zu überführen . Obwohl die US-Regierung überzwei Vacciniaviren-Impfstoffe für Pocken und Affenpocken verfügt, könnte einImpfstoff der nächsten Generation eine dosisschonende Strategie bieten, die dieVerfügbarkeit eines der Impfstoffe erhöht und die Sicherheitsrisiken des anderenvermeidet.Als Experten auf dem Gebiet der T-Zell-Biologie haben die Wissenschaftler vonEpiVax seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1998 neuartigeT-Zell-Epitop-Impfstoffe entwickelt. Dieser Impfstoff wird VennVax genannt, weiler durch die Definition von konservierten Elementen zwischen Vaccinia (demKuhpockenvirus) und Pocken (der Krankheit, gegen die der Vaccinia-Impfstoffschützt) entwickelt wurde. Diese konservierten Elemente (T-Zell-Epitope) sindauch bei Affenpocken konserviert. Erste Studien an HLA-transgenen Mäusen zeigten100 % Überlebensraten.EpiVax hat in diesem Jahr auch Fortschritte bei einem neuen Impfstoff gegen dieVogelgrippe erzielt, der ein immunologisch verändertes H7N9-Hämagglutinin(HA)-Impfantigen enthält. In Mausmodellen wurde dadurch die Immunogenität undWirksamkeit erhöht. Die Veröffentlichung erfolgt in einer der nächsten Ausgabenvon Human Vaccines & Immunotherapeutics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3564103-1&h=2894168704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3564103-1%26h%3D4056074174%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tandfonline.com%252Fjournals%252Fkhvi20%26a%3DHuman%2BVaccines%2B%2526%2BImmunotherapeutics.&a=Human+