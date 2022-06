Mit dem Marketing-Autopiloten zum Erfolg - Experte zeigt, wie sich die Werbung automatisieren lässt (FOTO)

Augsburg (ots) - Der technische Fortschritt und die Digitalisierung haben das

Kaufverhalten vieler Menschen in den letzten beiden Jahrzehnten erheblich

beeinflusst. Für die Unternehmen ist damit aber ein Problem verbunden: Ihnen

gelingt es immer seltener, Interessenten gezielt anzusprechen - und sie so zu

loyalen Kunden werden zu lassen. Denn einerseits muss das Marketing eine breite

Zielgruppe erreichen, andererseits soll es gezielt auf die Wünsche und

Bedürfnisse des Einzelnen ausgerichtet sein.



Ein Anspruch, der sich kaum erfüllen lässt? Genau an dem Punkt zeigt sich für

Marketing-Experte Lukas Lindler aber das große Potenzial automatisierter

Prozesse. Insbesondere dank der Digitalisierung kann die gesamte Shopping

Experience für den Kunden deutlich einfacher gestaltet werden - und dem

Unternehmen sogar noch bares Geld sparen. Worauf bei der Automation der Werbung

konkret zu achten ist, erläutert Lindler in diesem Beitrag.