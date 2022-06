Die auf Machine Learning basierende Dekarbonisierungsplattform Ecolibrium geht in Großbritannien an den Start

London (ots/PRNewswire) - Die auf Beratung und Climate Tech basierende

Nachhaltigkeitslösung hat einen neuen Hauptsitz in London eröffnet, nachdem sie

in einer Pre-Series A-Finanzierungsrunde 5 Millionen US-Dollar eingeworben hat,

um die wachsende Nachfrage von gewerblichen und industriellen

Immobilienbesitzern in Großbritannien zu bedienen, die danach streben,

Netto-Null-Kohlenstoffziele zu erreichen.



- Die Expansion in Großbritannien baut auf dem beachtlichen Erfolg im

asiatisch-pazifischen Raum auf, wo die Technologie von Ecolibrium auf einer

Fläche von 50 Millionen Quadratfuß von weltweit bekannten Marken wie Amazon,

Fiat, Honeywell, Thomson Reuters, Tata Power und der Metro Delhi eingesetzt

wird.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Die Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen US-Dollar vor der Serie A wurdegemeinsam von Amit Bhatias Swordfish Investments und Shravin Bharti MittalsRisikokapitalgesellschaft Unbound geleitet.- Startet heute in Großbritannien, nachdem es bereits seinen erstenkommerziellen Auftrag mit Integral, dem Engineering- undFacility-Service-Geschäft des Immobilienriesen JLL, unterzeichnet hat.Die auf maschinellem Lernen basierende Dekarbonisierungsplattform Ecolibrium hatheute ihre revolutionäre Nachhaltigkeitslösung in Großbritannien auf den Marktgebracht, da der Wettlauf um die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in dergesamten bebauten Umwelt immer schneller wird.Ecolibrium wurde 2008 von den Unternehmerbrüdern Chintan und Harit Soni am IIMAhmedabad Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship in Indiengegründet. Ecolibrium bietet fachkundige Beratung sowie technologiegestützteNachhaltigkeitslösungen, die es Unternehmen im Bereich Gewerbe- undIndustrieimmobilien ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken und letztendlichihre Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen.Ecolibrium verlegt seinen globalen Standortwechsel nach London und hat in einerPre-Series-A-Finanzierungsrunde 5 Millionen Dollar aufgenommen, um seineinternationale Präsenz auf Großbritannien auszudehnen. Die Runde wurde von AmitBhatia's Swordfish Investments und Shravin Bharti Mittal's Unbound VentureCapital Firma zusammen mit mehreren strategischen Investoren geleitet.Ecolibrium geht heute in Großbritannien an den Start und hat bereits seinenersten kommerziellen Vertrag mit Integral, dem britischen Engineering- undFacility-Service-Unternehmen von JLL, unterzeichnet.Die Mittelbeschaffung und die Expansion in Großbritannien bauen auf dembeachtlichen Erfolg von Ecolibrium im asiatisch-pazifischen Raum auf, wo dieTechnologie von Ecolibrium auf einer Fläche von 50 Millionen Quadratfuß von mehr