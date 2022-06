Hype in Abwicklung, Kommentar zu Spacs von Christoph Ruhkamp Frankfurt (ots) - Zwei Jahre lang dauerte der Hype der Spacs (Special Acquisition Companies). Mit Hilfe der Übernahmevehikel, die das Geld der Investoren vorab für eine noch zu tätigende Akquisition erhalten, kamen Hunderte von Unternehmen rascher als mit herkömmlichen IPOs an die Börse. Die Gebühren bei den flankierenden Kapitalerhöhungen und den Fusionen brachten Investmentbanken wie Credit Suisse, Citigroup und Goldman Sachs mehrere Milliarden ein.



Für Investoren dagegen waren viele der Spacs, die allein 2021 in Summe 166 Mrd. Dollar eingesammelt haben und 226 Akquisitionen tätigten, kein gutes Investment. Ein Schlaglicht darauf wirft das US-Elektrofahrzeug-Start-up Electric Last Mile. Nur ein Jahr nach der Börsennotierung per Spac-Fusion hat die Firma jetzt ihre Abwicklung per Chapter 7 beschlossen. Der Kurs hat seit Jahresbeginn mehr als 90 % eingebüßt.