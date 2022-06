Osnabrück (ots) - Die Ära der Zeitungsinserate ist vorbei - die

Personalbeschaffung von heute erfordert andere Wege. Die Menschen treffen sich

online und informieren sich auf Social Media. Also ist es naheliegend, neue

Fachkräfte auch durch Social Recruiting zu gewinnen.



"Social Recruiting ermöglicht Zahnärzten, bei der Suche nach Mitarbeitern völlig

neue Wege zu gehen. Das bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich, die

gemeistert werden müssen. Mit ein paar einfachen Tipps kann aber jede Praxis

Social Recruiting effektiv nutzen", erklärt Leo McGuire, der als

Recruiting-Experte und Unternehmensberater Zahnarztpraxen unterstützt. In diesem

Beitrag verrät er, was bei der digitalen Mitarbeitergewinnung für Zahnärzte

wirklich wichtig ist.





Die Bedürfnisse der Bewerber verstehenViele Zahnarztpraxen kennen das Problem: Herkömmliche Maßnahmen derMitarbeitergewinnung, wie Zeitungsinserate oder eine Anfrage beim Arbeitsamt,bringen zumeist keine Ergebnisse mehr. Teilweise liegt es am Fachkräftemangel,teilweise aber auch daran, dass der Arbeitsmarkt sich verlagert hat - insInternet. "Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich vollkommen gewandelt.Heute stehen die Bewerber nicht mehr bei den Unternehmen Schlange, vielmehrmüssen sich die Unternehmen bei den qualifizierten Fachkräften bewerben. Dasgilt auch und gerade für Zahnarztpraxen", erklärt Leo McGuire.Dies muss einer klaren Strategie folgen - Leo McGuire spricht in diesemZusammenhang von Mitarbeiter-Marketing. "Praxen müssen sich genau überlegen, wiesie sich als Arbeitgebermarke positionieren wollen. Dazu gehört nicht nur einmenschliches und authentisches Auftreten auf Social Media, sondern auch eineklare Kommunikation der Benefits."Mit Sympathie und Authentizität Bewerber gewinnenBevor Praxen sich um Sichtbarkeit auf Social Media und Jobportalen bemühen,müssen sie in einer klaren Strategie festlegen, wie sie ihre Vorteilekommunizieren wollen. Altersvorsorge, Krankenversicherung,Weiterbildungsmöglichkeiten, Zukunftsaussichten und Aufstiegschancen sind fürFachkräfte genauso wichtig wie die Frage, wie Treue zum Arbeitgeber honoriertwird. Je klarer das Bild von der Arbeit in einer Praxisgemeinschaft ist, umsomehr qualifizierte Bewerber werden sich melden. Dabei geht es auch um dasmenschliche Miteinander im Team, denn das ist heute für viele Fachkräfte einwichtiger Faktor.Daher sollten die Fotos aus der Praxis auch nicht nur unbelebte Räume zeigen.Wichtiger ist es, das Arbeitsumfeld persönlich und greifbar zu illustrieren.Fotos vom Team und vom Arbeitgeber im alltäglichen Miteinander erzählen mehrdarüber, was Bewerber zu erwarten haben, als Worte. Ebenfalls wichtig ist einunkompliziertes Bewerbungsverfahren. "Am besten ist es, wenn Interessenteneinfach und schnell Kontakt zum Arbeitgeber aufnehmen können - im Idealfall istder Erstkontakt so einfach gestaltet, dass Bewerber sich spontan melden können,sogar wenn sie gerade mit dem Smartphone auf dem Sofa liegen", erklärt LeoMcGuire. Mit dieser Strategie können Zahnärzte und Kieferorthopäden motivierteMitarbeiter finden, ohne Abstriche machen zu müssen.Über Leo McGuire:Leo McGuire ist Experte in der Mitarbeitergewinnung für die zahnmedizinischeBranche. Er hilft Zahnarztpraxen, mehr qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.Dabei setzt er bewusst auf moderne Methoden und die sozialen Medien.Mittlerweile unterstützen Leo McGuire und sein Team der McGuire Marketing GmbHüber 100 Zahnarztpraxen in ganz Deutschland dabei, mehr qualifizierteMitarbeiter zu gewinnen. Weitere Informationen unter: https://www.leomcguire.de