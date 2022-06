Auf Wachstumskurs Ricardo Biron Consulting GmbH sucht weitere Mitarbeiter (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die Ricardo Biron Consulting GmbH mit Sitz in Eschborn bei

Frankfurt am Main sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter in

verschiedenen Arbeitsbereichen. Zu diesen Bereichen gehören Mediengestalter für

Bild und Ton, Vertrieb im Innen- und Außendienst, Buchhaltung, Social Media,

Kundenbetreuung und Grafik. Die berufliche Erfahrung ist für die Agentur dabei

zweitrangig, da Quereinsteiger mit dem passenden Schulungssystem auf die Arbeit

vorbereitet werden und ebenfalls die Chance auf Weiterbildungen und

Aufstiegschancen erhalten.



Geschäftsführer Ricardo Biron: "Wir konnten uns bereits in den vergangenen

Jahren regelmäßig verdoppeln - das ist auch das Ziel für dieses Jahr. Um also zu

expandieren und auch die Anfragen potenzieller Kunden gerecht zu werden,

benötigen wir neue motivierte Mitarbeiter, die auch in Zukunft mit uns wachsen

wollen."