Berlin-Schönefeld (ots) - Die Richter am Bundesgerichtshof (BGH) haben heute die

Rechtmäßigkeit der Diesel-Sammelklage von myRight bestätigt. "Über 30.000 Kläger

werden nun eine gerechte Entschädigung erhalten. Volkswagen könnte die heutige

BGH-Entscheidung dementsprechend eine Milliardensumme kosten. Hätte sich VW

bereits frühzeitig mit den Sammelklägern auf einen außergerichtlichen Vergleich

geeinigt, hätte der Konzern möglicherweise einen dreistelligen Millionenbetrag

sparen können" , bilanziert der Rechtsanwalt Claus Goldenstein, dessen

gleichnamige Kanzlei (http://www.ra-goldenstein.de/) insgesamt mehr als 42.500

Mandanten im Abgasskandal vertritt und auch myRight bei der Sammelklage

unterstützt.



Verbraucheranwalt: Verhandlungstaktik von VW ging nach hinten los





"In den vergangenen Wochen haben bereits mehrere Oberlandesgerichte diebestehenden Schadensersatzansprüche der myRight-Sammelkläger bestätigt. Dennochhat sich VW dagegen entschieden, sämtliche myRight-Sammelkläger im Rahmen eineraußergerichtlichen Einigung zu entschädigen. Indem der Konzern dasAbtretungsmodell von myRight als illegal darstellte, wollte VW weitereEntschädigungszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgasskandal verhindern. Dasging nun jedoch nach hinten los, denn der BGH hat die Rechtmäßigkeit dermyRight-Sammelklage bestätigt" , erklärt Goldenstein und ergänzt:"Der Streitwert der gesamten myRight-Sammelklage beläuft sich auf mehr als eineMilliarde Euro. Diese Summe wird Volkswagen nun aufbringen müssen, um diebetroffenen Kläger zu entschädigen. Es ist davon auszugehen, dass VWschnellstmöglich Vergleichsgespräche mit myRight führen wird, um weitereProzesskosten einzusparen. In diesen Verhandlungen sitzt der Rechtsdienstleisternach der heutigen BGH-Entscheidung jedoch eindeutig am längeren Hebel.Wir von Goldenstein Rechtsanwälte unterstützen myRight juristisch bei derDiesel-Sammelklage. Auch unabhängig davon helfen wir Zehntausenden Verbrauchern,die im Zuge des Abgasskandals unwissentlich ein mangelhaftes Fahrzeug erworbenhaben, bei der Durchsetzung ihrer bestehenden Rechtsansprüche. BetroffeneFahrzeughalter, die ihre Rechte in der Sache bislang noch nicht geltend gemachthaben, beraten wir gern kostenfrei bezüglich ihrer juristischen Möglichkeiten."Das sind die Hintergründe der SammelklageDie myRight-Sammelklage wurde bereits im Jahr 2018 eingereicht. Insgesamt habensich rund 37.000 Verbraucher aus mehreren Ländern auf der Plattform desRechtsdienstleisters registriert, um die eigenen Rechtsansprüche im Zusammenhangmit dem VW-Abgasskandal gebündelt durchsetzen zu lassen. Dabei handelt es sich